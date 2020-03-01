خارجية إيران: ليس لأميركا مكانة قانونية لتوقيع اتفاق سلام مع "طالبان"

رأت ​وزارة الخارجية الايرانية​، أن "​السلام​ المستدام في ​أفغانستان​ يتم عبر الحوار الأفغاني الأفغاني بمشاركة القوى السياسية بما فيها حركة "طالبان" مع مراعاة رأي الدول المجاورة لأفغانستان".

وانتقدت ​الخارجية الإيرانية​، في بيان لها، الاتفاق الذي وقعته ​الولايات المتحدة​ مع ​حركة طالبان​ للسلام في أفغانستان، مشيرة إلى أن ​أميركا​ ليس لها مكانة قانونية لتوقيع اتفاق سلام أو تحديد مستقبل أفغانستان، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

واعتبرت ان "وجود قوات أجنبية غير قانونية في أفغانستان هو أحد الأسباب الرئيسية للحرب، وانسحاب هذه ​القوات​ ضروري لتحقيق السلام".