سانا: لم يتم إسقاط أي طائرة سورية وما تم إسقاطه طائرة تركية مسيرة

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأنه لم يتم إسقاط أي ​طائرة​ سورية وما تم إسقاطه طائرة تركية ​مسيرة​ فوق منطقة سراقب. كما نفت وزارة الدفاع الروسية تنفي المعلومات عن إسقاط طائرة سوخوي 24 تابعة لسلاح الجو الروسي في المجال الجوي فوق إدلب.

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