الدفاع السورية: إغلاق المجال الجوي فوق المنطقة الشمالية الغربية

أعلنت وزراة الدفاع السورية، أنه "انطلاقاً من التزام الجيش العربي السوري بواجباته الدستورية والوطنية في الدفاع عن سيادة الدولة وحماية أمنها وسلامة أراضيها فإن ​القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة​ ستغلق المجال الجوي لرحلات الطائرات ولأية طائرات ​مسيرة​ فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية، وبخاصة فوق ​محافظة إدلب​"، مشددة على أنه "سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معادٍ يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية".

ولفتت الوزارة، في بيان الى أن "قوات النظام التركي تستمر بتنفيذ أعمال عدوانية ضد قواتنا المسلحة العاملة في محافظة إدلب وما حولها، سواء باستهداف مواقع جنودنا الذين يواجهون ​الإرهاب​يين بشكل مباشر، أو عبر تقديم جميع أنواع الدعم للتنظيمات المسلحة المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولي"، مؤكدة أن "هذه الأعمال العدوانية التركية المتكررة لن تنجح في إنقاذ الارهابيين من ضربات الجيش العربي السوري، وهي تثبت تنصل النظام التركي من جميع الاتفاقات السابقة بما في ذلك مذكرة سوتشي".