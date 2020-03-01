أفادت قناة "​سكاي نيوز​" بأنه تم إسقاط ​طائرة​ حربية سورية من طراز سوخوي 24 بمحور ​سراقب​ في ​ريف إدلب​ عقب استهدافها ب​صاروخ​ موجه. إضغط للمزيد

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