دفاع تركيا: العملية التي بدأت عقب الاعتداء على قواتنا بإدلب مستمرة

أعلن ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​ اسم "درع الربيع" على عملية الجيش التركي في إدلب السورية، مؤكدا ان "هدفنا الوحيد في ​سوريا​ هو وقف إجرام ​النظام السوري​"، وموضحا ان "عملية "درع الربيع" التي بدأت عقب الاعتداء على قواتنا في إدلب مستمرة بنجاح".

وشدد على انه " لا نية لدينا للتصادم مع ​روسيا​ وهدفنا هو إنهاء مجازر النظام ووضع حد للتطرف والهجرة"، لافتا إلى انه " ننتظر من روسيا وقف هجمات ​الجيش السوري​ وإجباره على العودة إلى حدود اتفاقية سوتشي​​​​​​​".

وشدد على انه " سنرد ضمن حق الدفاع المشروع على كافة الهجمات ضد نقاط المراقبة والوحدات التركية في إدلب".