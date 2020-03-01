دفاع تركيا: العملية التي بدأت عقب الاعتداء على قواتنا بإدلب مستمرة

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اسم "درع الربيع" على عملية الجيش التركي في إدلب السورية، مؤكدا ان "هدفنا الوحيد في سوريا هو وقف إجرام النظام السوري"، وموضحا ان "عملية "درع الربيع" التي بدأت عقب الاعتداء على قواتنا في إدلب مستمرة بنجاح".
وشدد على انه " لا نية لدينا للتصادم مع روسيا وهدفنا هو إنهاء مجازر النظام ووضع حد للتطرف والهجرة"، لافتا إلى انه " ننتظر من روسيا وقف هجمات الجيش السوري وإجباره على العودة إلى حدود اتفاقية سوتشي".
وشدد على انه " سنرد ضمن حق الدفاع المشروع على كافة الهجمات ضد نقاط المراقبة والوحدات التركية في إدلب".
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