رفع حال التأهب وسط تدفق المهاجرين عبر الحدود التركية اليونانية

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بروكسل: أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية "فرونتكس" الأحد رفع مستوى التأهب إلى "الأقصى" عند الحدود اليونانية التركية التي يسعى آلاف المهاجرين لعبورها باتجاه أوروبا.

وقالت متحدثة باسم الوكالة في بيان صدر في بروكسل، "رفعنا مستوى التأهب إلى +الأقصى+ عند كل الحدود المشتركة مع تركيا".

وأضافت "تلقينا طلب دعم إضافي من جانب اليونان. اتخذنا إجراءات لإعادة نشر معدات تقنية والمزيد من عناصرنا في اليونان".

واوضحت الوكالة أنّها تتابع من كثب الوضع على الحدود بين تركيا وكل من اليونان وبلغاريا. وقالت "ننظر في سبل اخرى لدعم الدول الأوروبية ذات الحدود مع تركيا".

وقالت "نحن على اتصال وثيق بالسلطات اليونانية بشأن الدعم الإضافي الذي يمكننا تأمينه في هذا الظرف الذي يتطور سريعاً".

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من جانبها، أعلنت اليونان الأحد أنها منعت في غضون 24 ساعة نحو 10 آلاف مهاجر آتين من تركيا من دخول أراضيها، بحسب مصادر حكومية.

فمن صباح السبت الساعة 6,00 (4,00 بتوقيت غرينتش) إلى الساعة نفسها من يوم الأحد "جرى منع 9,972 عملية دخول غير شرعية في منطقة ايفروس"، وفق ما أعلنت السلطات اليونانية في بيان صحافي صدر عن المعبر الحدودي في كاستانييس في شمال شرق اليونان.

وكانت تركيا أكدت الجمعة فتح حدودها البرية والبحرية أمام اللاجئين والمهاجرين، في إعلان أثار في أوروبا الخشية من حدوث أزمة هجرة شبيهة بتلك التي شهدتها القارة عام 2015.

وأعرب الاتحاد الأوروبي السبت عن "القلق"، مبدياً الاستعداد لتقديم مساعدات إضافية لليونان وبلغاريا المحاذيتين لتركيا.