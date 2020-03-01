إيرانيون يحرقون مركز حجر صحيا لمرضى كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





فيما يسود تخوف كبير لدى الإيرانيين من تكتم النظام على الوضع الحقيقي لفيروس كورونا المستجد في البلاد، أكدت بعض وسائل الإعلام الإيرانية المعارضة أن أعداد الوفيات بلغت 361 حالة.

وكانت شبكة "بي بي سي" الناطقة باللغة الفارسية قالت إن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في طهران تجاوز 200 حالة، وفي الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام الرسمية الحكومية أن عدد الوفيات بلغ 43 حالة، وأن إجمالي عدد المصابين وصل 593 حالة.

وفي حادثة تظهر مدى القلق في إيران من تفشي الفيروس، أقدم عدد من الإيرانيين في مدينة بندر عباس، على إحراق مستشفى يعتمد كمركز حجر صحي لمرضى كورونا، بحسب ما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام الأهالي بحرق المستشفى بعد أنباء عن نقل جميع المرضى منه، واستبدالهم بالمصابين بفيروس كورونا من مستشفيات قم، وتخوفهم من تفشي المرض في مدينتهم.

من جانبها، أكدت وكالة فارس للأنباء الحادثة لكنها أشارت إلى أن نقل مرضى كورونا من قم إلى مستشفى بندر عباس شائعة ليس لها أساس من الصحة.