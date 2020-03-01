شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان وصهره ونواب حزبه يقهقهون على جثث جنود تركيا فى إدلب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فيديوجراف تفاصيل تجاهل نواب العدالة والتنمية فى تركيا، لواقعة مقتل عدد من الجنود الأتراك فى إدلب السورية، بعد الواقعة بساعات، وعدم احترام مشاعر الشعب التركى، حيث أظهر ذلك فيدوجراف بعنوان :"نواب العدالة والتنمية نسوا قتلى إدلب وقهقهوا على نكتة سخيفة لأردوغان".

وكشف الفيديوجراف، أنه عقب هجوم إدلب الذى أعلن فيه ارتفاع عدد القتلى من الجنود الأتراك إلى 36، ألقى أردوغان نكتة قالها لترامب، وأخذ يضحك هو وصهره بيرات البيرق، ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.

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كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد شيع اليوم السبت، جثامين الجنود الذين قتلوا في مدينة إدلب السورية، وفق ما ذكرته روسيا اليوم، حيث أنه قتل وأصيب العشرات من الجنود الأتراك بقصف جوي سوري في إدلب، الخميس الماضى ، وتراوح عدد الجنود الأتراك الذين لقوا مصرعهم حوالى 170 جنديا حسبما ذكرت وسائل اعلام تركية معارضة .

فيما أعلن أردوغان ، عزم أنقرة على الوصول إلى إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم شمال سوريا، مشيرا الى أنه حيد أكثر من 2000 عنصر من القوات السورية، ودمر عشرات الدبابات والمدرعات واستهدف العديد من المواقع العسكرية، مهددا بأن دماء الجنود الأتراك الذين قتلوا في إدلب لن تذهب سدى، وأن الضغط على الجيش السوري سيزداد.



