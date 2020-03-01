البورصة تواصل النزيف بسبب كورونا.. والمؤشر الرئيسي يفقد 800 نقطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

واصلت البورصة المصرية نزيف النقاط مع مرور ساعة ونصف من بداية التداول اليوم متأثرة بزيادة المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي هوت بالأسواق العالمية والعربية.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 6.06% إلى مستوى 12220 نقطة، ليهبط نحو 800 نقطة مقارنة ببداية التعاملات.

كما هوى مؤشر EGX70 EWI بنسبة 6.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 4.85%.

وأوقفت البورصة المصرية التداول في التعاملات على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء.

وقالت منى مصطفى، مدير التداول في شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تراجع البورصة جاء تأثرًا بتهاوي البورصات العالمية والخليجية نتيجة انتشار المخاوف من فيروس كورونا.

وبحسب منى مصطفى يعد هذا التراجع هو الأكبر في البورصة المصرية منذ سبتمبر العام الماضي.

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وقال محمد رضوان، رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية، إن الاستثمار في الأسهم لم يعد محبذا من قبل المستثمرين بعد التهاوي الكبير في الأسواق العالمية والخليجية، وهو ما دفع السوق المصري للتراجع أيضًا مع انتشار فيروس كرورونا عالميًا.

وكانت أسواق الأسهم العالمية شهدت خسائر حادة الجمعة الماضية لتفقد خمسة تريليونات دولار من قيمتها على مدار أسبوع وسط مخاوف من العواقب الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

وبحسب رضوان فإن جزءًا كبيرًا من الأسهم المتراجعة في مصر تم شراءها بالهامش وهو ما يدفع المستثمرين لبيعها سريعًا وقت الأزمات.

والشراء بالهامش هو اتفاق بين شركة السمسرة والمستثمر، عن طريق توفير الشركة التمويل اللازم لسداد جزء من ثم الأوراق المالية المشتراه لصالح العميل.

وتقول منى مصطفى إن هناك دلالات منذ بداية العام على حدوث موجة تصحيح في السوق المصري، إلا أن هذه الدلالات كانت تنتظر أي محفز لتأثير على السوق وهو ما حدث مع كورونا.

وسيكون رتم البورصة المصرية مرتبطًا بالأسواق العالمية والعربية خلال الفترة المقبلة، بحسب محمد رضوان.

وقال "غدًا سنرى ماذا سيحدث بعدما تفتح الأسواق الأمريكية والآسيوية وهل ستستمر في الهبوط أم لا"؟

وتراجعت الأسهم الخليجية تراجعا حادا في المعاملات المبكرة اليوم بقيادة الكويت ودبي، متأثرة بالمخاوف من أضرار على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط جراء انتشار فيروس كورونا.