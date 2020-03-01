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حملة لإزالة تعديات على مساحة 26 ألف متر من أملاك الدولة في السويس

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محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

شن حي عتاقة في السويس، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة لإزالة 80 حالة تعدي على أرض الدولة في مناطق "عرب الدبور والمعمل، والرحاب".

وقاد الحملة الأخيرة في الموجة 15 لاسترداد أراضي الدولة بالسويس، خالد سعداوي السكرتير العام المساعد، واللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن، ونفدت الحملة 12 حالة إزالة في منطقة عرب الدبور، على مساحة 10 آلاف و300 متر، تمثلت في مبان ومنازل من الطوب والخرسانة تحت الانشاء.

كما أزالت الحملة حالة تعدي على مساحة 100 متر بمنطقة عرب المعمل، ونفذت ٦٧ قرار لإزالة تعديات على مساحة 16 ألف متر في منطقة الرحاب.

شارك في تنفيذ الحملة إدارة الأزمات والكوارث وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة والإدارات الهندسية والمتابعة بحي عتاقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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