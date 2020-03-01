ثورة معمارية.. الخليج 365 في حي الوزارات بالعاصمة الإدارية- صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- علاء أحمد:

تشهد العاصمة الإدارية الجديدة ثورة عمرانية على مستوى البناء والتشييد لم يشهدها تاريخ مصر العمراني، بحسب حجم الأعمال والإنشاءات، وأحد أبرز معالم الثورة العمرانية في العاصمة الإدارية الحي الحكومي أو حي الوزارات الذى يضم مبنى مجلس الوزراء و34 مبنى وزاريا بجانب عدد من المباني الأخرى مثل الرقابة الإدارية ومصلحة الجوازات وغيرها.

ووصلت نسبة التنفيذ لكامل للمباني لـ 90%، ويجرى حاليا أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للمباني وأعمال المكاتب بجانب أعمال اللاند سكيب وتنسيق المواقع الخاصة بالميادين الداخلية وساحة الشعب التي تتوسط الوزارات، والمسطحات الخضراء تمهيدا لبدء نقل موظفي الوزارات والبالغ عددهم 50 ألف موظف سيتم نقلهم على مراحل.

الخليج 365، أجرى جولة داخل الحي الحكومي، والذي يتضمن 34 مبنى بجانب مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب، حيث يعمل داخل المشروع أكثر من 12 شركة مقاولات كبرى.

وفقا لتصريحات مهندسي شركات المقاولات المسئولة عن تنفيذ مباني الحي الحكومي، بلغت متوسطة نسبة تنفيذ الحي الحكومي 90%، مؤكدين أن العمل يسير بشكل غير مسبوق، حيث يعمل داخل المشروع ما يقرب من 10 آلاف عامل ما بين مهندسين وعمال وفنيين واستشاريين.

ويقول المهندس وائل رجبي، مدير مشروع حي الوزارات والمسؤول عن الإشراف عن 4 مبانٍ يتم تنفيذهم داخل الحي الحكومي عن طريق شركة الرواد والتعمير، إنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات للمباني كما يتم الآن الانتهاء من الواجهات الخارجية للمباني، والتي تتكون من الرخام والزجاج.

وأضاف أن الشركة مسؤولة عن تنفيذ 3 مبانٍ وزارية، هي: "التربية والتعليم، والتعليم العالي، والأوقاف"، بجانب مقر لشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار مدير مشروع حي الوزارات لشركة الرواد للإنشاء والتعمير، أن المبنى عبارة عن 2 بدروم، ودور أرضي، و6 أدوار متكررة، بينما يوجد مباني بها 8 أدوار، مشيرًا إلى أن التصميم جاء إلى الشركة بالتسكين والفراغات المطلوبة وعدد الموظفين طبقًا لكل وزارة، لافتًا إلى تنفيذ المبنى الواحد على مسطح 24 ألف متر.

وتعمل 12 من كبرى شركات المقاولات بمصر في الحي، أبرزها المقاولون العرب، والتي تتولى تنفيذ مبنى البرلمان، وشركة أوراسكوم، والتي تنفيذ مبنى مجلس الوزراء، بجانب شركات سياك، سامكريت، حسن علام، النصر للمقاولات، البحر الأحمر، طلعت مصطفى، جاما، الرواد، السعداء، والغرابلي، وتقام المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية، التي يقام الحى الحكومي بها على مساحة 1133 فدانًا، بما يعادل 4.8 مليون متر مربع.

كما تنفذ شركة السعداء للمقاولات مبنى وزارة الاتصالات، التي بلغت نسبة تنفيذها 80%، كما تنفذ أيضًا مقر وزارة التخطيط، ووزارة الطيران المدني وبلغت نسبة التنفيذ 85%، بجانب وزارة السياحة، ووزارة الآثار، ووزارة الثقافة.

وتنفذ شركة أبناء حسن علام، إنشاء مبنى وزارة التضامن الاجتماعي وبلغت نسب التنفيذ 80%، وتنفذ مبنى وزارة العدل، كما تنفذ الشركة مقر وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بنسب تنفيذ 90%.

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أما شركة النصر العامة للمقاولات فتنفذ وزارة العدل، وتنفذ شركة الغرابلي وزارة الزراعة بالإضافة إلى مبنى وزارة الري والموارد المائية بنسبة إنجاز 80%.

ويقع الحي الحكومي على بعد 15 دقيقة من الحي السكني، و10 دقائق من مبنى الكنيسة وفندق الماسة، واللذان يقعان في قلب المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، كما يقع مبنى مجلس النواب في الجهة المواجهة لمبنى مجلس الوزراء، ويقع على الجهة اليمنى مبنى مؤسسة الرئاسة، فيما تم تخصيص منطقة في الوسط لتضم مباني الوزارات.

وأكد المهندس عمر عبدالفتاح، مدير تنفيذ 4 مباني وزارية لصالح شركة سامكريت للمقاولات، أن حجم الأعمال التي تنفيذها الشركة تضم 4 مباني ضخمة لـ6 وزارت، على مسطح يصل لـ170 ألف متر.

وأضاف عبدالفتاح أن الوزارات التي يتم تنفيذ مبانى لهم تشمل (التجارة والصناعة، التموين، قطاع الأعمال والهجرة، الاستثمار والتعاون الدولى، ووزارة القوة العاملة).

وأشار أن متوسط نسب التنفيذ بلغ 90% بحجم استثمارات وصل لـ3 مليارات جنيه.

وبالتجول داخل الحي الحكومي تظهر ضخامة الإنشاءات وعراقة المباني، حيث يكسو المباني الرخام ذات اللون الفاتح مع استخدام الزجاج بشكل مميز يلفت الأنظار، حيث يتسابق عمال الرخام من أجل الانتهاء من واجهات المباني الوزارية.

تحدثنا مع أحد العمال يدعى عادل محمد من الإسماعيلية، وجاء إلى العاصمة منذ عامين ضمن إحدى شركات الرخام، قائلا: "أنا بشتغل 8 ساعات في اليوم، وموجود مع الشركة منذ 9 سنوات لكن مشروع العاصمة الإدارية من أكبر المشروعات اللي اشتغلنا فيها وحاسس أن ده مشروع قومي مش عادي".

وأضاف عادل: "أنا والعمال مقيمين في إحدى الاستراحات في مدينة بدر، لكن بسافر الإسماعيلية كل أسبوع، والأكل بييجي تبع الشركة عبارة عن 3 وجبات في اليوم، لافتًا إلى عمل 3 ورديات في المواقع كل وردية 8 ساعات فقط".

وبالقرب من الحي الحكومي، وبتكلفة تصل لـ4 مليارات جنيه، يتم تنفيذ مبنيين، الأول للتحكم والسيطرة في المدينة CCC، ويتكون من دورين بدروم بمساحة 12627 مترًا للدور ودور أرضي، و7 أدوار متكررة.

كما أن المبنى الآخر لإدارة المرافق COC، ويتكون من دورين بدرون، ويعتبر هذا المشروع فريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وسيتم التحكم في كل ما يخص أعمال العاصمة الإدارية بالكامل، من خلال المراقبة بالكاميرات والتحكم في إشارات المرور.