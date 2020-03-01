تراجع الدواجن البيضاء وارتفاع البيض مع بداية تعاملات الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر كيلو الدواجن تراجع، مع بداية تعاملات الأسبوع مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.
وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة تراجع إلى 25 جنيها مقابل 26 جنيها الأسبوع الماضي.
وبحسب السيد، فإن الكيلو يباع في الأسواق اليوم بسعر يتراوح بين 29 و30 جنيها.
وزاد سعر كرتونة البيض جنيها واحدا، لتصل إلى 27 جينها بالمرزعة مقابل 26 جنيها الأسبوع الماضي، لتباع بالأسواق بنحو 37 جنيها.
وقال رئيس الشعبة، إن سعر الكتكوت يتراوح بين 9 جنيهات و11 جنيها بحسب الشركة التي يربي بها.
وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.
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