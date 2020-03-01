محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:
أعلنت إدارة المرأة والطفولة والأمومة بمحافظة المنيا، عن تنفيذ عدة لقاءات توعوية للسيدات، حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لنشر ثقافة العمل الحر، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالمحافظة، خلال شهر مارس.
وقالت بهيرة سيد، مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة، في تصريحات لها اليوم الأحد، إن تلك الندوات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام بقضايا المرأة والطفولة والأمومة، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر الفقيرة، وذلك بهدف تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، لتمكين المرأة وتنفيذًا لمبادرة "أنتِ منتجة " التي تنفذها الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية.
وأضافت، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالمحافظة، يعقد لقاءات توعية بالتعاون مع الوحدات المحلية، حول موضوعات عدة، منها: "نوع المشروعات أو الأنشطة التي يمكن تنفيذها، وكيفية عمل دراسة جدوى للمشروع أو النشاط، وكيفية تسويق المنتج، وكيفية استغلال المواد البيئية في إقامة المشروع، والإجراءات اللازمة لعمل القرض".
كانت هذه تفاصيل خبر ضمن مبادرة "أنتِ منتجة".. لقاءات توعوية حول المشروعات الصغيرة في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.