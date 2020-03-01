ضمن مبادرة "أنتِ منتجة".. لقاءات توعوية حول المشروعات الصغيرة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أعلنت إدارة المرأة والطفولة والأمومة بمحافظة المنيا، عن تنفيذ عدة لقاءات توعوية للسيدات، حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لنشر ثقافة العمل الحر، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالمحافظة، خلال شهر مارس.

وقالت بهيرة سيد، مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة، في تصريحات لها اليوم الأحد، إن تلك الندوات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام بقضايا المرأة والطفولة والأمومة، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر الفقيرة، وذلك بهدف تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، لتمكين المرأة وتنفيذًا لمبادرة "أنتِ منتجة " التي تنفذها الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية.

وأضافت، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالمحافظة، يعقد لقاءات توعية بالتعاون مع الوحدات المحلية، حول موضوعات عدة، منها: "نوع المشروعات أو الأنشطة التي يمكن تنفيذها، وكيفية عمل دراسة جدوى للمشروع أو النشاط، وكيفية تسويق المنتج، وكيفية استغلال المواد البيئية في إقامة المشروع، والإجراءات اللازمة لعمل القرض".