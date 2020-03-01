إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 57 حالة

أعلنت وزارة الصحة في فرنسا أمس الجمعة، عن تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 57 حالة. ونصح وزير الصحة الفرنسي المواطنين بالإمتناع عن المصافحة في إطار جهود مكافحة العدوى. وقال الوزير في ندوة صحفية، إن العديد من المدارس في منطقة واز شمالي باريس ستظل مغلقة بعد إنتهاء العطلة يوم الأحد من أجل وقف إنتشار الفيروس.

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