الجيش السوري يسيطر على مدينة الصنمين بريف درعا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، اليوم الأحد، بأن قوات الجيش السوري سيطرت على مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي بجنوب سوريا.
قال المرصد، وفقًا لما أوردته قناة العربية الحدث، إن اشتباكات عنيفة دارت
يذكر أن تلك العملية تعد أكبر تصعيد في محافظة درعا منذ أن بسط النظام السوري سيطرته عليها بشكل كامل في يوليو عام 2018.
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