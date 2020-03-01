تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في النرويج وكرواتيا

سجلت النرويج 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 15 شخصا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
هي لأشخاص يعملون في مستشفى جامعة أوسلو، وذلك وفقا لما أعلنه المعهد النرويجي للصحة العامة.
وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن ثلاث حالات من الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها
جديدة بفيروس "كورونا"؛ ما رفع حصيلة إجمالي المصابين في البلاد إلى ست حالات.
من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية للحماية المدنية في كرواتيا تسجيل حالة إصابة
يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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