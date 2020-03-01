تجميد النشاط الطلابي في جامعة الكويت وتوقف البورصة بسبب كورونا

أعلنت جامعة الكويت تأجيل نشاط دوري المناظرات الطلابية المزمع إقامته بتاريخ السابع من مارس الجاري حتى إشعار آخر، وذلك كإجراء احترازي.

وقال مساعد عميد شئون الطلبة للأنشطة الطلابية بجامعة الكويت الدكتور ثقل العجمي إن هذا الإجراء جاء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على سلامة الجميع.

كما أشار د.العجمي إلى أن عمادة شئون الطلبة تعلق

كافة الأنشطة الطلابية الرياضية والفنية والثقافية ، وذلك تبعا للإجراء الاحترازاي ونظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة الكويت، وسيتم البث بكافة الأنشطة بعد تاريخ 12 مارس 2020 بناء على توجيهات مجلس الوزراء ،وذلك حفاظًا على المصلحة العامة وصحة الطلبة والقائمين على هذه الأنشطة .

وفِي بورصة الكويت توقفت البورصة تماما عن التداول بعد أن سجلت هبوطًا قياسيًا تخطى نسبة ١٠ ٪؜ وتقرر منع التداول حرصًا على صحة وسلامة المتداولين.

من ناحية أخرى، فرض مجمع الوزارات في العاصمة الكويت إجراءات صارمة لدخول المجمع وإخضاع كافة الموظفين العاملين في المجمع الى فحص وقائي قبل الدخول إلى مقار أعمالهم مما تسبب في ازدحام كبير أمام بوابات الدخول وذلك على الرغم من قلة المراجعين