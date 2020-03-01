اخبار العالم

تجميد النشاط الطلابي في جامعة الكويت وتوقف البورصة بسبب كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلنت جامعة الكويت تأجيل نشاط دوري المناظرات الطلابية المزمع إقامته بتاريخ السابع من مارس الجاري حتى إشعار آخر، وذلك كإجراء احترازي.

وقال مساعد عميد شئون الطلبة للأنشطة الطلابية بجامعة الكويت الدكتور ثقل العجمي إن هذا الإجراء جاء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على سلامة الجميع.
 كما أشار د.العجمي إلى أن عمادة شئون الطلبة تعلق

كافة الأنشطة الطلابية والفنية والثقافية ، وذلك تبعا للإجراء الاحترازاي ونظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة الكويت، وسيتم البث بكافة الأنشطة بعد تاريخ 12 مارس 2020 بناء على توجيهات مجلس الوزراء ،وذلك حفاظًا على المصلحة العامة وصحة الطلبة والقائمين على هذه الأنشطة .

وفِي بورصة الكويت توقفت البورصة تماما عن التداول بعد أن سجلت هبوطًا قياسيًا تخطى نسبة ١٠ ٪؜ وتقرر منع التداول حرصًا على صحة وسلامة المتداولين. 
من ناحية أخرى، فرض مجمع الوزارات في العاصمة الكويت إجراءات صارمة لدخول المجمع وإخضاع كافة الموظفين العاملين في المجمع الى فحص وقائي قبل الدخول إلى مقار أعمالهم مما تسبب في ازدحام كبير أمام بوابات الدخول وذلك على الرغم من قلة المراجعين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجميد النشاط الطلابي في جامعة الكويت وتوقف البورصة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا