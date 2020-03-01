تجميد النشاط الطلابي في جامعة الكويت وتوقف البورصة بسبب كورونا

أعلنت جامعة الكويت تأجيل نشاط دوري المناظرات الطلابية المزمع إقامته بتاريخ السابع من مارس الجاري حتى إشعار آخر، وذلك كإجراء احترازي.
وقال مساعد عميد شئون الطلبة للأنشطة الطلابية بجامعة الكويت الدكتور ثقل العجمي إن هذا الإجراء جاء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على سلامة الجميع.
كما أشار د.العجمي إلى أن عمادة شئون الطلبة تعلق
وفِي بورصة الكويت توقفت البورصة تماما عن التداول بعد أن سجلت هبوطًا قياسيًا تخطى نسبة ١٠ ٪ وتقرر منع التداول حرصًا على صحة وسلامة المتداولين.
من ناحية أخرى، فرض مجمع الوزارات في العاصمة الكويت إجراءات صارمة لدخول المجمع وإخضاع كافة الموظفين العاملين في المجمع الى فحص وقائي قبل الدخول إلى مقار أعمالهم مما تسبب في ازدحام كبير أمام بوابات الدخول وذلك على الرغم من قلة المراجعين
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