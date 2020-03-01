باكستان تغلق حدودها مع أفغانستان لمنع انتشار "كورونا"

قررت الحكومة الباكستانية إغلاق حدودها مع أفغانستان بداية من الغد الإثنين، في ظل تفشي فيروس كورونا في المنطقة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
أوضحت وزارة الداخلية الباكستانية في إشعار أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الأحد أن معبر شامان الحدوديبين باكستان و أفغانستان سيغلق لمدة 7 أيام بدءًا من الغد ، لمنع انتشار فيروس كورونا على جانبي الحدود، مؤكدة أن هذا الإجراء لصالح شعبي البلدين.
أضافت الوزارة أنه خلال فترةإغلاق الحدود سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الحفاظ على صحة المواطنين في البلدين المتجاورين.
كانت باكستان قد أعلنت أمس السبت اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 4 أشخاص، كما كانت أفغانستان قد أعلنت الأسبوع الماضي تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لشخص عاد مؤخرًا من إيران.
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