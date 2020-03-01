أمريكا توقف الرحلات إلى مدينة "ميلانو" الإيطالية بسبب كورونا

أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية وقف الرحلات من مطار ميامي الدولي ومطار "جي إف كيه" في نيويورك إلى مدينة "ميلانو" بإيطاليا، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد، وفقًا لوكالة

أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن عملية وقف الرحلات الجوية دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد وسيتم استئنافها

في 25 أبريل المقبل.



يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.