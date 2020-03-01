أرمينيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت أرمينيا، اليوم الأحد، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.. وذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية أن المصاب مواطن أرميني عمره 29 عامًاعائد من إيران.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد ظهر أولًا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة، ويواصل الفيروس تفشيه، إذ بات منتشرًا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة.
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