بوتين: الأوضاع في روسيا تحت السيطرة بالنسبة لفيروس كورونا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد أن الأوضاع في روسيا تحت السيطرة فيما يتعلق بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن السلطات الروسية تفعل كل ما يلزم لمكافحته، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قال بوتين، خلال اجتماع مع ممثلين عن مجلس الوزراء وشركات النفط والغاز بالعاصمة موسكو، "نفعل كل ما هو ضروريلمكافحة هذا المرض الخطير، حيث تم اتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي آمل أن تكون فعالة".. لافتًا إلى أن "الوضع تحت السيطرة بشكل عام".
الاستقرار الاقتصادي حتى في حال تدهور الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بتأثير "كورونا" على الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط، قال الرئيس الروسي إن بلاده قادرة على الحفاظ على
يذكر أن بوتين عقد صباح اليوم اجتماعا حول الوضع في الاقتصاد العالمي وتأثره بفيروس "كورونا"، شارك فيه المدير العام لصندوق الاستثمار الروسي كيريل ديميترييف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، مساعد رئيس الاتحاد الروسي للاقتصاد مكسيم أورشكين، النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، رئيس شركة "روسنفط" إيجور سيتشين، ورئيس شركة "غازبروم نفط" ألكسندر ديوكوف.
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