ماليزيا تكتشف 4 حالات جديدة لكورونا ليصل عدد المصابين إلى 29 حالة

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الأحد ظهور 4 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصل عدد المصابين إلى 29 حالة من ضمنهم 22 متعافيًا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. حالة من ضمنهم 22 متعافيًا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. نقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن وزارة الصحة أنها أجرت أيضًا فحوصات على 66 مواطنًا ماليزيًا ومن غير المواطنين العالقين في مدينة ووهان ونتائجها جاءت سلبية وأثبتت خلوهم من فيروس كورونا المستجد. عن وزارة الصحة أنها أجرت أيضًا فحوصات على 66 مواطنًا ماليزيًا ومن غير المواطنين العالقين في مدينة ووهان ونتائجها جاءت سلبية وأثبتت خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

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