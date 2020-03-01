العراق: إجراءات صارمة على المواطنين العائدين من إيران بسبب كورونا

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد عن اتخاذ بغداد إجراءات أمنية جديدة صارمة ضد العراقيين العائدين من إيران للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضي في الصين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قال المصدر العراقي حسبما أفادت قناة السومرية نيوز الإخبارية ـ إن من ضمن هذه الإجراءات وضع المسافرين العراقيين

العائدين من إيران تحت الحجر الصحي لمدة 15 يومًا للتأكد من عدم حملهم فيروس "كورونا الجديد" عقب انتشاره بصورة كبيرة في طهران، نافيًا في الوقت نفسه إغلاق المنافذ الحدودية العراقية ـ الإيرانية أمام الحركة التجارية بين البلدين.

أشار إلى أن بغداد اشترطت على المواطنين

العائدين من المدن الإيرانية عبر المنافذ الحدودية، أبرزها الشلامجة في البصرة، وزرباطية في واسط، توقيع تعهد بدخول الحجر الصحي، والخضوع لجميع الفحوصات الطبية، والمختبرية لسلامتهم، وعدم إصابتهم بفيروس كورونا لمنع انتشاره في البلاد.

يذكر أن وزارة الصحة والبيئة العراقية، كانت قد أعلنت - في بيان لها أمس السبت - أن مجموع الحالات التي شخصت في العراق، 13 حالة، من بينهم 12 مواطنًا عراقيًا، وحالة واحد لطالب إيراني تم نقله إلى بلاده.