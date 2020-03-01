كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لـ3736 حالة

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 3736 حالة، وذلك بعد تسجيل 210 حالات جديدة، منذ قليل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
حالة إصابة جديدة ووفاة 18 حالة.
ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد الحالات آخذة في الارتفاع بعدما أعلنت منذ ساعات فقط تسجيل 376
ووصل عدد المرضى الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم 30 مريضًا حتى الآن، إضافة إلى مريضين (امرأة 57 عامًا، رجل 76 عامًا من العمر) بعد أن تماثلوا للشفاء التام.
وبلغ عدد من خضعوا للفحوصات حتى صباح اليوم باستثناء المصابين المؤكدين 93,459 مشبته فيهم، وظهرت نتيجة 61,037 منهم سلبية. وتجري حاليًا الفحوصات على 32,422 شخص باقيين.
يذكر أن فيروس كورونا الجديد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة في يناير الماضي.
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