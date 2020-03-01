كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونان تتهم تركيا بإرسال المهاجرين إلى الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت السلطات اليونانية، تركيا بإرسال المهاجرين إلى الحدود في "هجوم" منظم وقالت إنها مصرة على إبعادهم.

وصرح تركيا، يوم الخميس الماضي، بأنه من الآن لن تمنع مئات الآلاف من طالبي اللجوء من بلوغ أوروبا، وذلك بعد مقتل 33 جندياً تركياً في ضربة جوية بمنطقة إدلب السورية.

واتجهت حشود من المهاجرين نحو الحدود البرية والبحرية لليونان، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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ويذكر أن اليونان بوابة رئيسية لمئات الآلاف من طالبي اللجوء في 2015 و2016، لكنها أكدت على أنها لن تسمح بدخول المهاجرين.

وكانت الشرطة اليونانية، قد أطلقت الغاز المسيل للدموع لإبعاد مئات المهاجرين الذين احتشدوا لعبور الحدود من تركيا يوم السبت ورشقوها بالحجارة مع انتقال تداعيات الحرب في سوريا إلى أعتاب الاتحاد الأوروبي.