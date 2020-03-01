كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجددًا.. أردوغان يفشل في سوريا ويبتز أوروبا باللاجئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن دمشق "ستدفع ثمن" هجوم أودى بأكثر من 30 جندياً تركياً في سوريا، مهددًا بالسماح لآلاف اللاجئين بالتوجّه إلى أوروبا.

وقد اندلعت صدامات عنيفة عند الحدود التركية، بين الشرطة اليونانية وآلاف المهاجرين الذين تجمعوا عند نقطة العبور إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

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وأطلق عناصر الأمن اليونانيين، الغاز المسيل للدموع عبر الحدود، على شرات المهاجرين الآخرين الذين وصلوا إلى جزر يونانية على متن قوارب مطاطية بعدما عبروا من الجانب التركي.

وأجرت تركيا وروسيا، اللتان تدعمان قوى متعارضة في النزاع السوري، محادثات لنزع فتيل التوتر عقب مقتل الجنود الأتراك في هجوم أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع وأزمة هجرة جديدة في أوروبا.