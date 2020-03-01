كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: سنواصل طرد جميع القوات الأجنبية من طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، أنه سيواصل هجومه ضد ميليشيات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، وسيطرد جميع القوات الأجنبية التي تقاتل حاليا في البلد الواقع شمالي أفريقيا.

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وأشار المسماري، في تصريحات صحفية، إلى أن إرسال تركيا لمرتزقة سوريين إلى ليبيا حول هذا البلد إلى "مصدرة إرهابيين تهدد المنطقة بأسرها".

وقال المسماري: "يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويل ليبيا إلى مصدرة إرهابيين ومجرمين يهددون الدول المجاورة، خاصة مصر. وهو يفعل ذلك عن طريق إرسال مرتزقة بشكل مستمر. لن نتسامح مع وجود جنود أجانب في أراضينا".

