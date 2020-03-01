كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بولتون": اتفاق واشنطن و"طالبان" خطرا غير مقبول على شعب أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، والذي زعم أنه يمثل "خطرًا غير مقبول على السكان المدنيين في أمريكا".

وقال "بولتون" على موقع "تويتر"، يوم السبت: "هذ اتفاق على غرار أوباما. إن إضفاء الشرعية على طالبان يرسل إشارة خاطئة إلى إرهابيي داعش وإلى أعداء أمريكا عمومًا"، في إشارة إلى سلف الرئيس الامريكي دونالد ترامب باراك أوباما، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

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من جانبه، أشار ليندسي جراهام، حليف "ترامب"، من جانبه إلى استعداده "لدعم أي جهد معقول للتفاوض على إنهاء الحرب في أفغانستان"، لكنه أضاف أن: "أي اتفاق سلام يجب أن يكون مستدامًا ومشرفًا وأن يتضمن حماية للوطن الأمريكي ضد المنظمات الإرهابية الدولية التي ما زالت حية وبصحة جيدة في أفغانستان".

وأكد السيناتور الجمهوري: "أنا أشك بشدة في قبول طالبان للدستور الأفغاني واحترام حقوق الأقليات الدينية والنساء. سيحدد الوقت ما إذا كان يمكن تحقيق المصالحة في أفغانستان بشرف وأمن، ولكن بعد أكثر من 18 عامًا من الحرب، حان الوقت للمحاولة".

ورحب الرئيس دونالد ترامب، يوم السبت، بتوقيع اتفاقية سلام بين الولايات المتحدة وطالبان والتي تنص على جدول زمني لسحب نحو 13000 جندي من أفغانستان.