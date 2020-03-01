ذكرى تأسيس “أخبار اليوم”.. أرسلان: منذ تأسيسها وهي وسط المحن.. وبقيت صامدة

تطفئ جريدة “أخبار اليوم”، بحلول شهر مارس، شمعة الذكرى الحادية عشر لتأسيسها، وسط مزيد من التضييق والحصار؛ ورفقة طاقمها الشاب والطموح، تخوض الجريدة وتواجه في كل يوم الصعاب التي تستهدف وجودها وبقاءها، وتمضي منارة تُزين الحقل الصحافي والإعلامي الوطني بشهادة كثير من المثقفين والسياسيين.

في ذكرى التأسيس، ينشر “اليوم 24” تباعا شهادات مثقفين وسياسيين وفنانين، وقد اختلفت مرجعيات أصحابها ورهاناتهم.

فتح الله أرسلان:

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أهنئ جريد “أخبار اليوم” وطاقمها بحلول الذكرى الحادية عشرة على تأسيسها، وأقول وبكل صراحة ووضوح لا يمكن لأي متابع للشأن الصحافي في المغرب إلا أن يشهد لهذه الجريدة بأنها كانت إضافة نوعية بالفعل في الساحة الإعلامية المغربية، وقد وجدت لنفسها أمام عشرات الصحف مكانة مرموقة استحقت احترام وتقدير المخالفين، قبل المتفقين مع خطها التحريري.

أقول هذا وأنا أستحضر المحن التي مرت على هذه المؤسسة طيلة المدة الفائتة، من مضايقات ومتابعات قضائية، وأيضا حرمانها من الإشهار الذي يعتبر بمثابة الوقود، والذي من المفروض أن تتمتع به الجرائد لكي تستمر وتقوى على المقاومة والبقاء.

وبالرغم من كل ما سبق وهذه المعانات التي تكبدتها على مر السنين، بقيت صحيفة “أخبار اليوم” حاضرة ومؤثرة وتقوم بدورها الرائد. لذلك، ولهذه المناسبة أعبر عن تضامني المطلق مع الجريدة وطاقمها الشاب بتلاوينه، وأتمنى لها أن تخرج من هذه المحنة مرفوعة الرأس، وفي هذا الصدد أحيي جميع طاقمها ومزيدا من الصمود والثبات، وأسأل الله الفرج لكي تستمر في رسالتها النبيلة التي يحتاجها المغرب، خصوصا في هذه الأيام.