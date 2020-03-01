فيديو : يونس الميموني
شهدت مدينة طنجة، ليلة أول أمس الجمعة، افتتاح فعليات الدروة 21 من المهرحان الوطني للفيلم، بحضور ثلة من النجوم المغاربة، وتكريم المخرج عبد الكريم الرشيش.
واستقى “اليوم 24” شهادات من الفنانين الحاضرين لحفل الافتتاح في حق الفنان المكرم بعد عطائه الكبير للفن المغربي، منوهين بهذه الالتفاتة.
كانت هذه تفاصيل خبر “مهرجان طنجة” يكرم “موتى السينما” ويجمع أجيال الفن السابع بالمغرب – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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