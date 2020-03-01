“مهرجان طنجة” يكرم “موتى السينما” ويجمع أجيال الفن السابع بالمغرب – فيديو

فيديو : يونس الميموني

شهدت مدينة طنجة، ليلة أول أمس الجمعة، افتتاح فعليات الدروة 21 من المهرحان الوطني للفيلم، بحضور ثلة من النجوم المغاربة، وتكريم المخرج عبد الكريم الرشيش.

واستقى “اليوم 24” شهادات من الفنانين الحاضرين لحفل الافتتاح في حق الفنان المكرم بعد عطائه الكبير للفن المغربي، منوهين بهذه الالتفاتة.