طنجة..إصابات في حادث اصطدام حافلة للنقل العمومي بعمود كهربائي

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أدى اصطدام حافلة للنقل العمومي بعمود كهربائي، ليلة أمس السبت، بطنجة، إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة، والتسبب في أضرار مادية للحافلة، والعمود الكهربائي.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن الحافلة كان على متنها ركاب عندما اصطدمت بعمود كهربائي على مستوى منطقة درادب، تسببت في إسقاطه أرضا، وإلحاق أضرار مادية على مستوى زجاج وهيكل الحافلة، وإصابة امرأة ورجل على مستوى الرأس والأطراف.
وقال شهود عيان للموقع ذاته، إن سائق الحافلة “رقم 3” الرابطة بين منطقة بني مكادة ودرادب، فقد سيطرته على مقودها، بالقرب من “موقف الحافلات” الموجود في الشارع الشهير بـ”عقبة الكومير”، إذ لم يجد أمامه غير العمود الكهربائي، بعدما حاول مرارا كبح سرعة الحافلة بالفرامل.
ونقلت سيارة إسعاف المصابين إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، فيما باشرت العناصر الأمنية إجراءاتها القانونية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.
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