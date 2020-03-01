التحقيق مع شرطي أمريكي أراد التقرب من فتاة بصور فاجعة تحطم طائرة نجم أمريكي

فتحت الشرطة الأمريكية تحقيقا مع شرطي أمريكي بسبب إستعماله صورا لفاجعة تحطم طائرة أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت قبل أزيد من شهر.

ووفق ما نشرته صحيفة “لوس أنجليس تايمز”، فقد تم فتح تحقيق في ملف شرطي إستعمل، وتقاسم، صورا لتحطم طائرة النجم الأمريكي لاستمالة شابة، كانت تحتسي كؤوس البيرة في حانة.

وشدد المصدر ذاته على كون الشرطي كان بصدد عرض صور تحطم الطائرة على الفتاة، وسمع مالك الحانة المحادثة فقام بإبلاغ الشرطة، التي فتحت تحقيقا في الموضوع، مبرزة أن الشرطي كان أول من استجاب لنداء الإغاثة وتنقل لمكان تحطم الطائرة، التي أودت بحياة النجم الأمريكي وابنته و7 من مرافقيه.