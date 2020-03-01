دعوات يهودية لاقتحامات جماعية للأقصى في يوم الانتخابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت جماعات "الهيكل" المزعوم، أنصارها وجماعات المستوطنين إلى تنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى في يوم انتخابات الكنيست التي ستجري، دغلا الإثنين.

كما دعت جماعة "طلاب لأجل الهيكل" و"اتحاد منظمات الهيكل"، المستوطنين والطلاب، عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقعها الإلكترونية والجمهور الإسرائيلي إلى المشاركة في الاقتحامات الجماعية للأقصى بالفترة الصباحية وفي ساعات الظهر أيضا والتي سيشارك فيها أيضا حاخامات "منظمات الهيكل".

وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع انتخابات الكنيست التي ستجري الإثنين الموافق الثاني من آذار/مارس الجاري، وكذلك عشية ما يسمى عيد "البوريم" المساخر بيومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع.

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وتتحضر الشرطة بقوات معززة وفرض إجراءات مشددة لتوفير الحماية والحراسة للمستوطنين خلال اقتحام الأقصى والاحتلال في العيد العبري بالقدس القديمة.

وفي الوقت الذي توفر شرطة الحراسة كل الإمكانيات وتسهل كل الإجراءات لليهود خلال اقتحامهم للأقصى خاصة في فترة الأعياد اليهودية، تقوم بفرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد، وحجز بطاقات الهوية عند بوابات المسجد ونصب حواجز عسكري على الطرقات المؤدية لساحات الحرم.

وتتعمد منظمات "الهيكل" المزعوم تنظيم جولات استفزازية في ساحات الحرم والقيام بطقوس وتلمودية وتقديم شروحات عن الهيكل الذي يحضرون لإقامته مكان قبة الصخرة.