شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 2870 والان مع التفاصيل

الأحد 1 مارس 2020 ارتفع وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 2870 حالة بعد تسجيل 35 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

Advertisements وبلغت الإصابات المؤكدة حتى اليوم الأحد، 01/آذار/2020، 79.824 بعد تسجيل 573 إصابة جديدة. وتعد الصين بؤرة فيروس كورونا المستجد بعد انتشاره في مقاطعة هوبي.

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