وزير الإعلام اليمني يثمن الدور البطولي لمشائخ وقبائل الجوف

الأحد 1 مارس 2020

ثمن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني الدور البطولي لمشائخ وقبائل وأبناء محافظة الجوف في تحقيق الإنتصارات على ميليشيا الحوثي الإنقلابية .



وقال وزير الإعلام في سلسلة تغريدات له بتويتر، "نحيي باجلال واكبار الملاحم الاسطورية لابطال الجيش الوطني في جبهات محافظة الجوف، وتصديهم البطولي للمحاولات الانتحارية التي تنفذها المليشيا الحوثية منذ شهر للتسلل والسيطرة على مناطق في المحافظة لتحقيق انتصار إعلامي".

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‏ونوه بدور القبائل الذين انحازوا منذ اللحظة الأولى للشرعية وساندوا الجيش الوطني في معارك تحرير وتأمين المحافظة، والتصدي للمشروع الايراني واداته الحوثية، وما زالوا حتى اليوم الصخرة التي تتحطم عليها أوهام المليشيا في السيطرة على المحافظة.

‏كما ثمن الارياني عاليا دور التحالف العربي بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية في دعم وإسناد الجيش الوطني بمحافظة الجوف وباقي جبهات المواجهة مع المليشيا الحوثية.

واكد وزير الاعلام ،ان محافظة الجوف ستضل عصية على مرتزقة ايران واحلامهم في المساس بأمن واستقرار المحافظات المحررة وتهديد امن دول الجوار..مشيراً الى ان الجوف ستضل منطلق لاستعادة العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية.