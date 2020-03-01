شاهد.. البحسني يوقع على عقد توريد وتركيب خط المياه الناقل "الدكداك – الشحر"

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الأحد 1 مارس 2020 وقّع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، عقد تنفيذ توريد وتركيب خط المياه الناقل "الدكداك - الشحر" بقطر 250 ملم، بطول 11 كيلو متر ، وبكلفة 457,149 دولار بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

وبموجب العقد سيتم رفع قطر خط المياه من 160 ملم إلى 250 ملم، مما سيسهم في زيارة ضخ كمية المياه الى مدينة الشحر ومعالجة الانقطاعات في المياه. وأكد المحافظ ضرورة التنفيذ الجيد للمشروع الذي سيخدم جميع مناطق مدينة الشحر، بحسب جدول الكميات والمواصفات المحدودة بحسب قرار لجنة المناقصات رقم (1) لعام 2020م الخاصة بهذا المشروع . حضر توقيع العقد، مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين سعيد بارزيق، ووقعها عن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت نائب المدير العام جلال سلمان العكبري، وعن شركة هاجكو للتجارة والمقاولات المنفذة للمشروع مديرها العام خالد أحمد باحداد. Advertisements

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