"أرامكو" تؤكد حصولها على موافقات 50 دولة للاستحواذ على 70% من "سابك"

الأحد 1 مارس 2020

أكدت شركة أرامكو اليوم الأحد، حصولها على موافقة غير مشروطة من المفوضية الأوروبية بشأن عملية استحواذها المقترحة على حصة أغلبية تساوي 70% في "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة في السعودية.



وقالت الشركة، في بيان لها اليوم على "تداول"، إنه بهذا تكون عملية الاستحواذ المقترحة قد حصلت على الموافقة غير المشروطة في جميع الدول والمناطق القضائية التي يلزم فيها تقديم طلبات مسبقة لموافقة هيئات مكافحة الاحتكار.

وبينت أن إغلاق الصفقة المقترحة يبقى خاضعا لشروط الإغلاق المعتادة المتبقية الواردة في اتفاقية شراء الأسهم.

ووقعت شركة "أرامكو السعودية" في نهاية مارس/آذار 2019 اتفاقية الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة "سابك" والبالغة 70% من الشركة، بقيمة 69.1 مليار دولار، وهو ما يعادل 259.1 مليار ريال.

وجمعت الشركة 25.6 مليار دولار إثر بيع 1.5% من أسهمها، مع بيع ثلث الأسهم لنحو 5 ملايين مواطن سعودي وعدوا بحوافز قدرها 10% إذا لم يبيعوا أسهمهم لـ6 أشهر.

وتمت زيادة قيمة الاكتتاب العام إلى 29.4 مليار دولار في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي، عندما باعت الشركة نحو 450 مليون سهم إضافي للمستثمرين.

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في عام 2018، حققت الشركة العملاقة أرباحا صافية بلغت 111 مليار دولار، ما يجعلها الشركة الأكثر ربحية في العالم.

ورغم ذلك، انخفضت أرباحها في 9 أشهر لعام 2019 بنسبة 17.9%، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار النفط.

يذكر أن شركة "سابك" والتي يقع مقرها الرئيسي في الرياض، تدير أعمالاً في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم، ويعمل بها 33 ألف موظف وموظفة.

وفي سياق منفصل، قالت شركة أرامكو السعودية اليوم إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد مارس/آذار الجاري عند 430 دولارا للطن، انخفاضا من 505 دولارات في فبراير/شباط الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

وحددت أرامكو سعر البوتان لشهر مارس/آذار الجاري عند 480 دولارا للطن، انخفاضا من 545 دولارا في الشهر السابق.

الأسعار سالفة الذكر معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا