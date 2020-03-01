شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية تعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 46 بعد تسجيل حالة جديدة والان مع التفاصيل

الأحد 1 مارس 2020 أعلنت الصحة الكويتية، اليوم الأحد، 01/آذار/2020، تسجيل إصابة جيدة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements وذكرت الوزارة أن الإصابة لعائد من إيران وهي الوحيدة خلال الـ24 ساعة المقبلة. وبحسب الصحة الكويت فإن عدد المصابين يرتفع إلى 46 حالة

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