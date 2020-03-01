شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسي : كورونا تحت السيطرة والان نبدء بالتفاصيل
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن الأوضاع في بلاده تحت السيطرة فيما يتعلق بفيروس كورونا، مبينًا أن السلطات الروسية تفعل كل ما يلزم لمكافحته.
وأشار بوتين، خلال اجتماعه بممثلين عن مجلس الوزراء وشركات النفط والغاز بالعاصمة موسكو، إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي يأمل أن تكون فعالة، لافتًا الانتباه إلى أن الوضع تحت السيطرة بشكل عام.
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