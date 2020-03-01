شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن بلاده سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من إيران الجمعة الماضية. وأشار إلى أن الرجل البالغ من العمر 29 عامًا في حالة جيدة الآن، مضيفًا أن السُلطات تعتزم عزل الذين كانوا على اتصال بالمصاب. وأغلقت أرمينيا حدودها مع إيران لمدة أسبوعين.

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