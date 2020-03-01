القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن تنظيم "أنصار الشريعة" الموالي لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، مقتل أحد مؤسسيه، المكنى بـ"أبوعياض التونسي"، في غارة فرنسية شمالي غرب مدينة تمبكتو، في مالي القريبة من حدود موريتانيا.
رؤوس "القاعدة ببلاد المغرب" تتطاير.. مصيدة فرنسية أرهقت التنظيم
فمن هو "أبوعياض"؟
"أبوعياض التونسي" اسمه الحقيقي سيف الله بن حسين، ظهر آخر مرة في بنغازي بليبيا، عام 2014، في مقطع فيديو تسرب نهاية 2016.
خلال السنوات الماضية، أشيع نبأ مقتل "أبوعياض" عدة مرات، إلا أنه بقي متخفيا عن الأنظار إلى غاية وصول خبر مقتله في مالي.
كانت هذه تفاصيل خبر من "أنصار الشريعة" بتونس لـ"القاعدة" بمالي.. نهاية الإرهابي "أبوعياض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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