مؤرخ أوروبي يحذر من تحول إدلب لعش إرهابيين برعاية تركية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أطلق المؤرخ الأوروبي المعني بشؤون الشرق الأوسط، جوتز آلي، الأحد، تحذيرات من أن محافظة إدلب تحولت إلى "عش إرهابيين" برعاية تركيا، متوقعا انسحاب الأخيرة من سوريا "قريبا".



وفي حديثه لموقع "فونكه كولتور" الإخباري الألماني، قال جوتز آلي، إن هجوم الجيش السوري على إدلب أصبح "لا مفر منه ويشبه عملية تحرير الموصل من "داعش" قبل عامين ونصف."

وتابع المؤرخ الألماني :"إدلب تحولت في الفترة الماضية إلى عش إرهابيين برعاية تركيا، وحتى عناصر جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، انتقلوا إليها من حلب (شمال)".

وفي هذا الصدد، رأى جوتز آلي، أن"الأمر واضح، فلابد من مواجهة الإرهابيين في إدلب وإجبارهم على إلقاء أسلحتهم".

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ووصف تدخل تركيا في سوريا بأنه "غير شرعي ولم يكن له أي مبرر من البداية"، مستبعداً حدوث مواجهة واسعة بين موسكو وأنقرة هناك.

وفي أعقاب الخسارة التي مُنيت بها تركيا خلال اليومين الماضيين، بمقتل العشرات من جنودها في إدلب، توقع المؤرخ الألماني انسحاب الأخيرة عسكريا من سوريا "قريبا".

والخميس الماضي، قتل 33 جنديا تركيا إثر غارة جوية على إدلب، في أكبر خسارة عسكرية تتكبدها أنقرة منذ تدخلها عسكريا في سوريا عام ٢٠١٦.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، يشن الجيش السوري عملية عسكرية في إدلب، آخر معاقل الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.

وخلال فبراير/شباط الماضي، اقترب الجيش السوري من نقاط المراقبة التركية بإدلب واشتبك مع عناصرها.