- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحمد أبو الغيط: القمة العربية ستعقد قبل 30 يونيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية المقبلة ستعقد قبل 30 يونيو المقبل في حال تحسن الظروف العالمية، في إشارة إلى تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وقال أبو الغيط في تصريح لوسائل إعلام عقب استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون له اليوم السبت، إنه بحث مع تبون، إمكانية استضافة الجزائر للقمة العربية.
وأوضح أبو الغيط، أنه لمس لدى الرئيس الجزائري عزماً واستعداداً لاستضافة بلاده للقمة العربية التي عادة ما كانت تعقد شهر مارس المقبل.
وذكر أبو الغيط، أنه بحث مع تبون مستجدات الأوضاع في ليبيا وسوريا، مشيراً إلى أن الرئيس الجزائري على دراية واسعة بما يحدث في هذين البلدين، مؤكداً بأنه يقاسمه العديد من الرؤى والأفكار حول عديد القضايا الإقليمية والدولية.
ونوه الأمين العام للجامعة العربية، إلى أن الرئيس الجزائري وعد بزيارة مقر الجامعة العربية بالقاهرة خلال تواجده في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد أبو الغيط: القمة العربية ستعقد قبل 30 يونيو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.