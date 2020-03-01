أحمد أبو الغيط: القمة العربية ستعقد قبل 30 يونيو 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية المقبلة ستعقد قبل 30 يونيو المقبل في حال تحسن الظروف العالمية، في إشارة إلى تداعيات تفشي فيروس كورونا.



وقال أبو الغيط في تصريح لوسائل إعلام عقب استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون له اليوم السبت، إنه بحث مع تبون، إمكانية استضافة الجزائر للقمة العربية.

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وأوضح أبو الغيط، أنه لمس لدى الرئيس الجزائري عزماً واستعداداً لاستضافة بلاده للقمة العربية التي عادة ما كانت تعقد شهر مارس المقبل.

وذكر أبو الغيط، أنه بحث مع تبون مستجدات الأوضاع في ليبيا وسوريا، مشيراً إلى أن الرئيس الجزائري على دراية واسعة بما يحدث في هذين البلدين، مؤكداً بأنه يقاسمه العديد من الرؤى والأفكار حول عديد القضايا الإقليمية والدولية.

ونوه الأمين العام للجامعة العربية، إلى أن الرئيس الجزائري وعد بزيارة مقر الجامعة العربية بالقاهرة خلال تواجده في مصر.