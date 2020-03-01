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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر إستخباراتية تكشف الدور المشبوه لمؤسسة راف القطرية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت مصادر إستخباراتية عن الدور المشبوه لمؤسسة راف القطرية، في دعم الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في سوريا .
وقالت المصادر، أن مؤسسة "راف" الإرهابية تستغل عملها كهيئة إغاثة قطرية ومنظمة تنموية كغطاء لتمويل مجموعات متطرفة في سوريا وخاصة ريف "إدلب" .. مؤكدة أن "ثاني بن عبد الله آل ثاني" شقيق تميم ورئيس مؤسسة "راف"، قد مول جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة بـ 130 مليون دولار لتنفيذ عملياتهم الإرهابية في المنطقة.
وبهذا الصدد، قال موقع "ميدل إيست أونلاين": إن قطر قامت بتوزيع مئات الملايين من الدولارات على الجماعات المتطرفة والمنظمات الإرهابية عبر "راف" الإرهابية، حيث بلغ حجم الأموال التي أنفقتها مؤسسة "راف" بسوريا حوالي 37 مليون دولار، ذهبت أغلبها في دعم الميليشيات المسلحة، وتضم "راف" قادة الإرهاب بالمنطقة ومنهم محمد جاسم السليطي، وهو قيادي جبهة النصرة والمدرج ضمن قوائم الإرهابيين؛ لدعمه الجماعات المسلحة في "إدلب" السورية بتمويل مالي وعسكري قطري
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