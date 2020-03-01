شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوكسمبورج تعلن عن أول إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت لوكسمبورج، السبت، أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.



ونقلت محطة (أر.تي.إل) عن وزيرة الصحة، بوليت لينرت، قولها إن الحالة لرجل في الأربعينات، سافر في الآونة الأخيرة إلي إيطاليا وعاد عبر مطار شارلوروا البلجيكي.

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