شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق الانتخابات البرلمانية في طاجيكستان اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 انطلقت الانتخابات البرلمانية في طاجيكستان، الأحد، في خطوة اعتبر مراقبون أن من شأنها تعزيز سلطة الرئيس إمام علي رحمان.

ويصوت الناخبون لاختيار 63 مسؤولا لعضوية مجلس النواب بالبرلمان؛ حيث إنه لا يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بشكل مباشر. ويقدر عدد الناخبين المحتملين بـ4.8 مليون ناخب، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت جرينتش). Advertisements برلمان طاجيكستان يُعلن رئيس الدولة "قائدًا للأمة" إلى الأبد يذكر أن البرلمان السابق أسند لرئيس البلاد إمام علي رحمان لقب "قائد الأمة" إلى الأبد. ويضمن اللقب الفخري للرئيس إمام علي رحمان (63 عاما) حصانة قانونية مؤبدة، ويتيح إقامة متحف ومكتبة مخصصين لتراثه. وقال رئيس البرلمان شكرجون زوكوروف، آنذاك: "إن كلمات وأفعال إمام علي رحمان لهما مكانة مهمة في قلوبنا". واعتبر أن أهم نجاح للرئيس خلال 23 عاما من الحكم تمثل في "عودة السلام والاستقرار" بعد 5 سنوات من الحرب الأهلية التي انتهت في عام 1997.

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