بوتين: الأوضاع في روسيا تحت السيطرة بالنسبة لكورونا

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن "الأوضاع في ​روسيا​ تحت السيطرة بالنسبة ل​فيروس كورونا​"، مؤكدا أن "السلطات تفعل كل ما يلزم لمكافحته". وخلال اجتماع مع مسؤولين في موسكو، شدد على "أننا في روسيا نفعل كل ما هو ضروري لمكافحة هذا المرض الخطير، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة. آمل أن تكون فعالة"، مضيفا أن "الوضع تحت السيطرة بشكل عام".

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