بورصات الخليج تهبط عند بدء التعاملات على خلفية انتشار فيروس كورونا

تراجعت بورصات دول الخليج بشكل حاد مع انطلاق التعاملات صباح اليوم في بداية اسبوع جديد، على خلفية التأثيرات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد في المنطقة والعالم وتراجع أسعار النفط.
وسجّلت بورصة الكويت أكبر التراجعات حيث انفخضت مؤشرات الأسهم بأكثر من 9 بالمئة، وتلاها مركز دبي المالي بنسبة 4,8 بالمئة وأبوظبي بـ3,8 بالمئة، بينما انخفضت سوق المال السعودية، الأكبر في المنطقة، بـ3,1 بالمئة.
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