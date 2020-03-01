بورصات الخليج تهبط عند بدء التعاملات على خلفية انتشار فيروس كورونا

تراجعت بورصات ​دول الخليج​ بشكل حاد مع انطلاق التعاملات صباح اليوم في بداية اسبوع جديد، على خلفية التأثيرات الاقتصادية لانتشار ​فيروس كورونا​ المستجد في المنطقة و​العالم​ وتراجع أسعار ​النفط​.

وسجّلت بورصة ​الكويت​ أكبر التراجعات حيث انفخضت مؤشرات الأسهم بأكثر من 9 بالمئة، وتلاها مركز دبي ​المال​ي بنسبة 4,8 بالمئة و​أبوظبي​ بـ3,8 بالمئة، بينما انخفضت سوق المال ​السعودية​، الأكبر في المنطقة، بـ3,1 بالمئة.