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بورصات الخليج تهبط عند بدء التعاملات على خلفية انتشار فيروس كورونا

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تراجعت بورصات ​دول الخليج​ بشكل حاد مع انطلاق التعاملات صباح اليوم في بداية اسبوع جديد، على خلفية التأثيرات الاقتصادية لانتشار ​فيروس كورونا​ المستجد في المنطقة و​العالم​ وتراجع أسعار ​النفط​.

وسجّلت بورصة ​الكويت​ أكبر التراجعات حيث انفخضت مؤشرات الأسهم بأكثر من 9 بالمئة، وتلاها مركز دبي ​المال​ي بنسبة 4,8 بالمئة و​أبوظبي​ بـ3,8 بالمئة، بينما انخفضت سوق المال ​​، الأكبر في المنطقة، بـ3,1 بالمئة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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