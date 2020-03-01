داخلية تركيا: خروج أكثر من 76 ألف مهاجر من تركيا حتى صباح اليوم

أعلن وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​ خروج أكثر من 76 ألف مهاجر من بلادنا حتى صباح اليوم. هذا وبدأ تدفق ​المهاجرين​ إلى الحدود الغربية ل​تركيا​، عقب تداول ​أخبار​ بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه ​أوروبا​. وفي وقت سابق السبت، أعلن الرئيس ​رجب طيب أردوغان​ أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام ​اللاجئين​ الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

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