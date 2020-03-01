AFP: وصول دفعات جديدة من اللاجئين الى الحدود التركية اليونانية

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية عن وصول دفعات جديدة من ​اللاجئين​ الى الحدود التركية ​اليونان​ية.

يذكر أن عددا كبيرا من ​اللاجئين السوريين​ القادمين من ​تركيا​ تجمعوا في نقاط قريبة من الحدود مع كل من اليونان و​بلغاريا​، في مسعى منهم للوصول إلى العمق الأوروبي. وتوافدت أعداد كبيرة منهم إلى ولاية إدرنة التركية الحدودية، في حين وصل آخرون ومعهم قوارب مطاطية إلى سواحل مدينة موغلا الحدودية. كما أمضى مئات منهم ليلتهم بالقرب من معبر "قابي قوله" الحدودي التركي مع اليونان، ثم توجهوا في ساعات الصباح إلى الشطر اليوناني من المعبر.

وقد حاولت ​الشرطة اليونانية​ ردع آلاف منهم من العبور عند نقطة بازاركول الحدودية باستخدام قنابل ​الغاز​ المدمع، فيما رمى بعضهم الحجارة باتجاه ​قوات الأمن​، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وعقدت ​الحكومة اليونانية​ اجتماع أزمة صباح اليوم لبحث القضية، وأكدت ​أثينا​ حرصها على توخي الحذر عند حدودها مع تركيا ومنع عمليات دخول غير شرعية لدول ​الاتحاد الأوروبي​.